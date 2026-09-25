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У Луцьку через атаку РФ на київські дата-центри не працюють інформаційні табло на зупинках

15:55 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Луцьку через атаку РФ на київські дата-центри не працюють інформаційні табло на зупинках Ілюстративне фото: електронні табло у Луцьку зупинили роботу через обстріл Києва (Колаж РБК-Україна)
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У Луцьку тимчасово припинили працювати електронні табло на зупинках громадського транспорту. Причиною став технічний збій через російський обстріл Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луцьку міську раду.

У міській раді пояснили, що проблеми з роботою інформаційних табло виникли внаслідок пошкодження дата-центрів у столиці під час чергової ворожої атаки. Це призвело до збоїв у роботі пов'язаних сервісів.

"Наразі фахівці працюють над відновленням роботи відповідної інфраструктури та сервісів. Після стабілізації їх роботи функціонування електронних табло буде відновлено", - зазначають у міськраді.

Про повне відновлення роботи систем обіцяють повідомити додатково.

Поки тривають ремонтні роботи, пасажирам рекомендують використовувати альтернативні способи для відстеження руху транспорту.

"Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком "Сіті Кард", на сайті оператора АСООП "Сіті Кард" та на інших мобільних додатках "City Bus", "EasyWay"", - закликає місцева влада.

Жителів та гостей міста просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 23 вересня під час масованої атаки Росія завдала удару по столичних дата-центрах. Через це у мережах провадерів UTELS та "Павутина" виникли перебої зі зв'язком і доступом до послуг.

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що РФ навмисно цілилась по цій інфраструктурі, намагаючись порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Водночас, за словами радника президента Сергія Бескрестнова "Флеша", країна не залишиться без інтернету навіть у разі нових російських атак завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку.

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