Обломки реактивного "Шахеда" упали на ТРЦ в Луцке, начался пожар

РФ атаковала Луцк

Враг направил на Волынскую область реактивный "Шахед", говорит Романюк.

"В результате его поражения в воздухе обломки упали на территорию развлекательного центра "Адреналин Сити" в Луцке", - отметил он.

Возникло возгорание крыши помещения развлекательного центра. Силами управления ГСЧС пожар уже удалось локализовать.

По словам Романюка, погибших или травмированных нет.