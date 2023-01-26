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Уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає, - Нєбитов

Фото: уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Уламки ракет, внаслідок чергового російського обстрілу, виявили в кількох районах Київської області. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Нєбитов закликає мешканців Київської області перебувати в укриттях. Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілів.

"Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події", - пише начальник поліції Київської області.

Фото: уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього обстрілу Росії по території України. Внаслідок російського удару по Києву загинув 55-річний чоловік.

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