Уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає, - Нєбитов

Уламки ракет, внаслідок чергового російського обстрілу, виявили в кількох районах Київської області. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Нєбитов закликає мешканців Київської області перебувати в укриттях. Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілів.
"Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події", - пише начальник поліції Київської області.
Фото: уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього обстрілу Росії по території України. Внаслідок російського удару по Києву загинув 55-річний чоловік.
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