RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет, - Небитов

Фото: обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Обломки ракет, в результате очередных российских обстрелов, обнаружили в нескольких районах Киевской области. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Небитов призывает жителей Киевской области находиться в укрытиях. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов.

"Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Полицейские проводят осмотр места происшествия", - пишет начальник полиции Киевской области.

Фото: обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего обстрела России по территории Украины. В результате российского удара по Киеву погиб 55-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКиевская областьВойна в Украине