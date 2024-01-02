Уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США в Києві

За його словами, якщо говорити про Шевченківській район, то на сьогодні маємо один епіцентр - це в районі метро Дорогожичі - вулиці Теліги.

"Уламки збитої ракети упали в паркову зону, На щастя, ніхто не постраждав. Маємо вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет в районі посольства США", - зазначив Поповцев.

Обстріл України

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, використавши ракети типу Х-101, Х-555, Х-55, "Калібри" та "Кінджали". Епіцентром атаки стали Харків, куди ворог направив "Кинджали", Київ та область.

Як розповів президент Володимир Зеленський, загалом за сьогодні 92 людини було поранено, четверо загинули. При цьому кількість постраждалих продовжує зростати.

Зокрема, у Києві вже відомо про 49 поранених та двох жертв, а в Харкові - про 49 постраждалих, серед яких діти, та 92-річну загиблу. А в Київській області - двоє загиблих, 16 поранених.