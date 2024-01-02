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Обломки ракет во время атаки РФ упали в районе посольства США в Киеве

Фото: обломки ракет во время атаки РФ упали в районе посольства США в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обломки ракет во время атаки РФ во вторник, 2 января, упали в районе посольства США в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий и.о. Шевченковской районной государственной администрации г. Киева Александра Поповцева в эфире телемарафона.

По его словам, если говорить о Шевченковском районе, то сегодня есть один эпицентр - это в районе метро Дорогожичи - улицы Телиги.

"Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, К счастью, никто не пострадал. Имеем выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также имеем незначительные обломки ракет в районе посольства США", - отметил Поповцев.

Обстрел Украины

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, использовав ракеты типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибры" и "Кинджалы" Эпицентром атаки стали Харьков, куда враг направил "Кинжалы", Киев и область.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в общей сложности за сегодня 92 человека были ранены, четверо погибли. При этом, количество пострадавших продолжает расти.

В частности, в Киеве уже известно о 49 раненых и двух жертвах, а в Харькове - о 49 пострадавших, среди которых дети, и 92-летней погибшей. А в Киевской области - двое погибших, 16 раненых.

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