Обломки ракет во время атаки РФ упали в районе посольства США в Киеве

По его словам, если говорить о Шевченковском районе, то сегодня есть один эпицентр - это в районе метро Дорогожичи - улицы Телиги.

"Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, К счастью, никто не пострадал. Имеем выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также имеем незначительные обломки ракет в районе посольства США", - отметил Поповцев.

Обстрел Украины

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, использовав ракеты типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибры" и "Кинджалы" Эпицентром атаки стали Харьков, куда враг направил "Кинжалы", Киев и область.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в общей сложности за сегодня 92 человека были ранены, четверо погибли. При этом, количество пострадавших продолжает расти.

В частности, в Киеве уже известно о 49 раненых и двух жертвах, а в Харькове - о 49 пострадавших, среди которых дети, и 92-летней погибшей. А в Киевской области - двое погибших, 16 раненых.