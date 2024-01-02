ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні

Україна, Вівторок 02 січня 2024 11:12
UA EN RU
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті ранкового масованого удару РФ по Україні 2 січня чотири людини загинули, ще 92 людини були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - розповів він.

Як зазначив Зеленський, із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів.

"Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не Patriot та інші захисні системи", - додав президент.

Він констатував, що цьогоріч Україна продовжить роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне.

"Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", - додав Зеленський.

Обстріл України

Російські війська з ранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Харків, Київ та область. Тривога у Києві тривала близько 6 години. За цей час ППО збила все БПЛА Shahed і більш 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинжал". На даний момент у Києві відомо про 27 постраждалих, загинула жінка. У Харкові - 45 осіб постраждали і загинула 91-річна жінка. У Київській області відомо про 7 поранених та двох загиблих. Детальніше – у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Україна під масованою атакою: що відомо на зараз
Україна під масованою атакою: що відомо на зараз
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році