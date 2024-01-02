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Уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США в Києві

Київ, Вівторок 02 січня 2024 14:01
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Уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США в Києві Фото: уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США в Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уламки ракет під час атаки РФ у вівторок, 2 січня, впали в районі посольства США в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар т.в.о голови Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва Олександра Поповцева в ефірі телемарафона.

За його словами, якщо говорити про Шевченківській район, то на сьогодні маємо один епіцентр - це в районі метро Дорогожичі - вулиці Теліги.

"Уламки збитої ракети упали в паркову зону, На щастя, ніхто не постраждав. Маємо вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет в районі посольства США", - зазначив Поповцев.

Обстріл України

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, використавши ракети типу Х-101, Х-555, Х-55, "Калібри" та "Кінджали". Епіцентром атаки стали Харків, куди ворог направив "Кинджали", Київ та область.

Як розповів президент Володимир Зеленський, загалом за сьогодні 92 людини було поранено, четверо загинули. При цьому кількість постраждалих продовжує зростати.

Зокрема, у Києві вже відомо про 49 поранених та двох жертв, а в Харкові - про 49 постраждалих, серед яких діти, та 92-річну загиблу. А в Київській області - двоє загиблих, 16 поранених.

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