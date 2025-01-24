Уламки "Орешника" розкрили правду про вік "нової" російської ракети, - The Economist

Уламки російської ракети "Орешник" свідчать, що це не така вже й нова ракета. Виявилось, що це просто вдосконалена версія старішої моделі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вивчають уламки російської ракети "Орешник", яку Росія вперше застосувала у листопаді проти України.
За словами фахівців, частини ракети датуються 2016 і 2017 роками. Це підтверджує припущення, що "Орешник" є вдосконаленою версією балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж".
Видання зауважує, що російський диктатор Володимир Путін говорив, що "Орешник" є "гіперзвуковою" зброєю, здатною нести ядерну боєголовку, і наголошував, що українська ППО не зможе протистояти цій ракеті.
Однак експерти стверджують, що залишки ракети спростовують її "новизну".
Видання зауважило, що "Орешник" - це "демонстрація сили", спрямована на західну аудиторію, аніж дійсно серйозна загроза.
Нагадаємо, що 21 листопада росіяни вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Тоді Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.
Ба більше, диктатор запропонував провести так звану "високотехнологічну дуель", закликавши Захід розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету.
Раніше британська розвідка проаналізувала ракету "Орєшнік". Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що РБК-Україна писало, для яких систем протиповітряної оборони "Орєшнік" дійсно може стати недосяжним.
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