Обломки "Орешника" раскрыли правду о возрасте "новой" российской ракеты, - The Economist

Обломки российской ракеты "Орешник" свидетельствуют, что это не такая уж и новая ракета. Оказалось, что это просто усовершенствованная версия более старой модели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз изучают обломки российской ракеты "Орешник", которую Россия впервые применила в ноябре против Украины.
По словам специалистов, части ракеты датируются 2016 и 2017 годами. Это подтверждает предположение, что "Орешник" является усовершенствованной версией баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".
Издание отмечает, что российский диктатор Владимир Путин говорил, что "Орешник" является "гиперзвуковым" оружием, способным нести ядерную боеголовку, и подчеркивал, что украинская ПВО не сможет противостоять этой ракете.
Однако эксперты утверждают, что остатки ракеты опровергают ее "новизну".
Издание отметило, что "Орешник" - это "демонстрация силы", направленная на западную аудиторию, чем действительно серьезная угроза.
Напомним, что 21 ноября россияне впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр. Тогда Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения.
Более того, диктатор предложил провести так называемую "высокотехнологичную дуэль", призвав Запад расположить системы противовоздушной обороны в Киеве, чтобы попытаться перехватить российскую ракету.
Ранее британская разведка проанализировала ракету "Орешник". Подробнее - в материале РБК-Украина.
Заметим, что РБК-Украина писало, для каких систем противовоздушной обороны "Орешник" действительно может стать недосягаемым.
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