Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз изучают обломки российской ракеты "Орешник", которую Россия впервые применила в ноябре против Украины.

По словам специалистов, части ракеты датируются 2016 и 2017 годами. Это подтверждает предположение, что "Орешник" является усовершенствованной версией баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

Издание отмечает, что российский диктатор Владимир Путин говорил, что "Орешник" является "гиперзвуковым" оружием, способным нести ядерную боеголовку, и подчеркивал, что украинская ПВО не сможет противостоять этой ракете.

Однако эксперты утверждают, что остатки ракеты опровергают ее "новизну".

Издание отметило, что "Орешник" - это "демонстрация силы", направленная на западную аудиторию, чем действительно серьезная угроза.