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Уламки дрону пошкодили будинок російського опозиціонера Пономарьова, - джерело

Фото: російський опозиціонер Ілля Пономарьов (wikimedia.org)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Уламки дрону на Київщині пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, Twitter Пономарьова, Нацполіцію.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили, що уламки ворожого дрона пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова поблизу Києва.

Інцидент підтвердив і сам Пономарьов, опублікувавши пост у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися", - написав політик.

В Нацполіції без згадування прізвищ розповіли, що окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області. 

"В одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки", - зазначили правоохоронці.

 

Наслідки падіння дрону на будинок Пономарьова (npu.gov.ua)

Атака РФ по Київській області

Російські війська атакували "Шахедами" та "Іскандерами" по Україні в ніч проти 1 серпня.

На Київщині працювала ППО. До цього повідомлялося про двох постраждалих під час падіння уламків дронів у Київській області.

Крім того, окупанти трьома "Іскандерами" вдарили по Миколаївській області. Під обстріл потрапив Баштанський район. ППО збила всі дрони, але не збила балістику.

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Київська областьИлья ПономаревВійна в УкраїніДрони