Уламки дрону пошкодили будинок російського опозиціонера Пономарьова, - джерело

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили, що уламки ворожого дрона пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова поблизу Києва.

Інцидент підтвердив і сам Пономарьов, опублікувавши пост у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися", - написав політик.

В Нацполіції без згадування прізвищ розповіли, що окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області.

"В одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки", - зазначили правоохоронці.

Наслідки падіння дрону на будинок Пономарьова (npu.gov.ua)