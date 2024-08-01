Обломки дрона повредили дом российского оппозиционера Пономарева, - источник

Обломки дрона в Киевской области повредили дом российского оппозиционера Ильи Пономарева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Twitter Пономарева, Нацполиция.
Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что обломки вражеского дрона повредили здание российского оппозиционера Ильи Пономарева вблизи Киева.
Инцидент подтвердил и сам Пономарев, опубликовав пост в соцсети Х (Twitter).
Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - написал политик.
В Нацполиции без упоминания фамилий рассказали, что оккупанты пытались нанести очередной удар беспилотниками по Киевской области.
"В одном из районов муж и жена получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им предоставляется соответствующая помощь. Кроме того, повреждены два частных дома", - отметили правоохранители.
Последствия падения дрона на дом Пономарева (npu.gov.ua)
Российские войска атаковали "Шахедами" и "Искандерами" по Украине в ночь на 1 августа.
В Киевской области работала ПВО. До этого сообщалось про двух пострадавших во время падения обломков дронов в Киевской области.
Кроме того, оккупанты тремя "Искандерами" ударили по Николаевской области. Под обстрел попал Баштанский район. ПВО сбила все дроны, но не сбила баллистику.
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