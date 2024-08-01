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Обломки дрона повредили дом российского оппозиционера Пономарева, - источник

Фото: российский оппозиционер Илья Пономарев (wikimedia.org)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Обломки дрона в Киевской области повредили дом российского оппозиционера Ильи Пономарева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Twitter Пономарева, Нацполиция.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что обломки вражеского дрона повредили здание российского оппозиционера Ильи Пономарева вблизи Киева.

Инцидент подтвердил и сам Пономарев, опубликовав пост в соцсети Х (Twitter).

Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - написал политик.

В Нацполиции без упоминания фамилий рассказали, что оккупанты пытались нанести очередной удар беспилотниками по Киевской области.

"В одном из районов муж и жена получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им предоставляется соответствующая помощь. Кроме того, повреждены два частных дома", - отметили правоохранители.

 

Последствия падения дрона на дом Пономарева (npu.gov.ua)

Атака РФ по Киевской области

Российские войска атаковали "Шахедами" и "Искандерами" по Украине в ночь на 1 августа.

В Киевской области работала ПВО. До этого сообщалось про двух пострадавших во время падения обломков дронов в Киевской области.

Кроме того, оккупанты тремя "Искандерами" ударили по Николаевской области. Под обстрел попал Баштанский район. ПВО сбила все дроны, но не сбила баллистику.

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Киевская областьИлья ПономаревВойна в УкраинеДрони