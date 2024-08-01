ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Київській області впали уламки дронів під час атаки РФ: є поранені

Київ, Четвер 01 серпня 2024 08:51
UA EN RU
В Київській області впали уламки дронів під час атаки РФ: є поранені Фото: двоє людей постраждали під час падіння уламків дронів у Київській області 1 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області під час атаки окупантів у ніч проти 1 серпня впали уламки дронів. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті", - розповів він.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, але внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини.

"Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав голова ОВА.

Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога.

Пошкодження будинків

Станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків.

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про загрозу балістики та дронів.

Крім того, близько 4:00 у Києві знову було оголошено повітряну тривогу. У Київській області працювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна в Україні Дрони
NEWS
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична