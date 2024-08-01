РФ вдарила трьома "Іскандерами" по Миколаївській області. Кім розповів про наслідки
Російські війська трьома "Іскандерами" вдарили по Баштанському району Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, його коментар в ефірі телемарафону.
Так, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території Баштанського району Миколаївської області.
"Внаслідок чого виникло декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає", - розповів голова ОВА в Telegram.
Пізніше Кім розповів, що був обстріл трьома ракетами, попередньо, "Іскандер".
"І не було пошкоджень, жертв в нас теж нема. На зараз ми пожежі всі загасили, бо горіли чагарники та трава", - сказав Кім в ефірі телемарафону.
Атака РФ по Україні
Російські війська обстріляли Україну "Іскандерами" та дронами в ніч проти 1 серпня. На Київщині працювала ППО.
Вже вранці стало відомо, що на Київщині двоє людей постраждали. У регіоні впали уламки дронів. ППО збили сім із семи російських "Шахедів".
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