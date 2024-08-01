РФ вдарила трьома "Іскандерами" по Миколаївській області. Кім розповів про наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, його коментар в ефірі телемарафону.

Так, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території Баштанського району Миколаївської області.

"Внаслідок чого виникло декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає", - розповів голова ОВА в Telegram.

Пізніше Кім розповів, що був обстріл трьома ракетами, попередньо, "Іскандер".

"І не було пошкоджень, жертв в нас теж нема. На зараз ми пожежі всі загасили, бо горіли чагарники та трава", - сказав Кім в ефірі телемарафону.