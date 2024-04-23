Уламки дрона пошкодили інфраструктуру в Миколаївській області

В ніч на 23 квітня російський агресор атакував ударними безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок падіння уламків збитого дрона, було пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламками збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" було пошкоджено торгівельну інфраструктуру. Сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Оновлено 08:40. У Миколаївській області є постраждалий через нічну атаку "Шахедів" "Наразі стало відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого Shahed в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кім.