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Уламки дрона пошкодили інфраструктуру в Миколаївській області

Вівторок 23 квітня 2024 07:33
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Уламки дрона пошкодили інфраструктуру в Миколаївській області Фото: уламки "Шахеда" пошкодили торговельну інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 23 квітня російський агресор атакував ударними безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок падіння уламків збитого дрона, було пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламками збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.

Сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Оновлено 08:40. У Миколаївській області є постраждалий через нічну атаку "Шахедів"

"Наразі стало відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого Shahed в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кім.

Нічна атака на Україну 23 квітня

Цієї ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили по Україні 16 дронів-камікадзе. Сили оборони знищили майже всі ворожі ударні беспілотники.

Також ворог атакував "Шахедами" Київ. Розрахунки ППО знищили усі безпілотники.

В Одесі через нічну російську атаку були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Співробітники ДСНС врятували 34 людини.

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