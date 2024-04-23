Уламки дрона пошкодили інфраструктуру в Миколаївській області
В ніч на 23 квітня російський агресор атакував ударними безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок падіння уламків збитого дрона, було пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
За його словами, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламками збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.
Сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.
Оновлено 08:40. У Миколаївській області є постраждалий через нічну атаку "Шахедів"
"Наразі стало відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого Shahed в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кім.
Нічна атака на Україну 23 квітня
Цієї ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили по Україні 16 дронів-камікадзе. Сили оборони знищили майже всі ворожі ударні беспілотники.
Також ворог атакував "Шахедами" Київ. Розрахунки ППО знищили усі безпілотники.
В Одесі через нічну російську атаку були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Співробітники ДСНС врятували 34 людини.
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