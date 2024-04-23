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Обломки дрона повредили инфраструктуру в Николаевской области

Вторник 23 апреля 2024 07:33
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Обломки дрона повредили инфраструктуру в Николаевской области Фото: обломки "Шахеда" повредили торговую инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 23 апреля российский агрессор атаковал ударными беспилотниками Николаевскую область. В результате падения обломков сбитого дрона, была повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломками сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" была повреждена торговая инфраструктура.

Произошло возгорание торгового павильона, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

Ночная атака на Украину 23 апреля

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

Также враг атаковал "Шахедами" Киев. Расчеты ПВО уничтожили все беспилотники.

В Одессе из-за ночной российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека.

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