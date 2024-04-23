Обломки дрона повредили инфраструктуру в Николаевской области

В ночь на 23 апреля российский агрессор атаковал ударными беспилотниками Николаевскую область. В результате падения обломков сбитого дрона, была повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломками сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" была повреждена торговая инфраструктура.

Ночная атака на Украину 23 апреля

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

Также враг атаковал "Шахедами" Киев. Расчеты ПВО уничтожили все беспилотники.

В Одессе из-за ночной российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека.

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