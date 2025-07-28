Укуси комах улітку: як відрізнити, чим лікувати і коли терміново до лікаря

Як кусають різні комахи

Комарі викликають легкі почервоніння, свербіння й уртикарні папули. Їх укуси найчастіше не становлять загрози, але у деяких випадках можуть провокувати алергічні реакції.

Мошки небезпечніші: після укусу з’являється яскрава точка, набряк, свербіння, а іноді – навіть невеликі крововиливи. Вони часто кусають обличчя, шию, руки.

Ґедзі залишають великі червоні плями, супроводжувані сильним болем і тривалим запаленням.

Кліщі - найбільша небезпека. Їхні укуси часто непомітні, але можуть призвести до бореліозу або енцефаліту.

Симптоми інфекції: червоні плями, лихоманка, головний біль, слабкість. Без лікування це може закінчитися ураженням серця, нервової системи або суглобів.

Бджоли та оси провокують болісні набряки, іноді навіть анафілактичний шок. Якщо виникає утруднене дихання або зниження тиску - потрібна швидка допомога.

Що робити після укусу:

Промити місце милом і водою

Прикласти холодний компрес

Обробити антисептиком (перекис, хлоргексидин)

Нанести гель із протисвербіжною дією (наприклад, Феністил або Псило-Бальзам)

Домашні засоби теж можуть полегшити стан: алое вера, календула, компреси з ромашки або соди.

Протирання спиртом допоможе знезаразити та зменшити свербіж. Але дерматолог радить уникати оцту чи йоду, бо вони лише подразнюють шкіру.