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Без метеликів і жуків. Чому в Україні зникають комахи і які від цього загрози

Неділя 01 червня 2025 09:32
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Без метеликів і жуків. Чому в Україні зникають комахи і які від цього загрози В Україні скоротилась чисельність метеликів (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Комахи зникають разом із середовищем, у якому вони жили. Розорювання степів, вирубка старих дубів і урбанізація знищують умови, необхідні для життя метеликів, жуків та інших видів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ентомолог, кандидат біологічних наук Сергій Глотов.

Чому зникають деякі види комах

Знищення природного середовища призводить до знищення майже 90% тих видів комах, які там мешкають, пояснює науковець.

"Більшість територій України трансформувалась за останніх пів століття. Природні екосистеми змінились через розорання степів й ведення сільського господарства. Звісно, коли тут були степи, то тут була інша фауна. А коли ці ділянки розорали і перетворили на пшеничне поле чи фруктовий сад, то жуки оселилися вже інші - типові для сільськогосподарських культур чи садівництва", - каже Глотов.

В Україні скоротилась популяція багатьох видів метеликів, зокрема аполлонів, мнемозин. Також зменшилась кількість жуків-оленів.

"Вирубка дубів призвела до того, що жук-олень опинився на межі зникнення. Він тісно пов’язаний зі старовіковими дубами й не може жити у молодих насадженнях. Тому зменшення площ старих дубів скоротила чисельність популяції цього виду", - говорить науковець.

Також зменшилась популяція волохатого стафіліна, який живе на пасовищах. Це відбулося через активну урбанізацію й скорочення площ пасовищ. Зараз цей вид комахи занесли в Червону книгу.

"Волохатого стафіліна не можна зберегти, створивши якусь охоронну ділянку. Тільки збільшення поголів'я великої рогатої худоби й площ пасовищ призведе до відновлення його популяції", - додає ентомолог.

Для збереження чисельності метеликів чи жука-оленя знадобляться заповідники й національні парки, де ростуть старі дуби.

Що буде, якщо не стане метеликів

"Стадія метелика - це лише один з етапів у життєвому циклі цього виду, який потрібен для розмноження. Личинки метеликів є кормом для птахів. Якщо личинок не буде, то не буде птахів. Взагалі, комахи є основним компонентом харчової піраміди для багатьох видів птахів й плазунів", - каже Глотов.

Також важливими є метелики на стадії гусені, оскільки вони об’їдають листя, а потім повертають у ґрунт речовини, які є поживними для рослин. Тому скорочення популяції метеликів негативно вплине на екосистеми.

Без метеликів і жуків. Чому в Україні зникають комахи і які від цього загрозиМетелик аполлон (фото: Вікіпедія)

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