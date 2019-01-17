"Укрзализныця" запустила продажу онлайн-билетов для людей с инвалидностью

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Сервис с сегодняшнего дня работает в тестовом варианте

С сегодняшнего дня граждане льготных категорий, а именно люди с инвалидностью, смогут приобрести льготные билеты на поезда онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныцы".

Для этого на сайте booking.uz.gov.ua было введено соответствующую опцию. На первом этапе новая функция будет работать в тестовом режиме исключительно на сайте, а в дальнейшем сервис будет доступен через мобильные приложения.

Как отмечается, Министерство социальной политики завершило работу над формированием электронной базы людей с инвалидностью, вследствие чего "Укрзализныця" получила возможность ввести для них продажу билетов не только в кассах, но и онлайн.

Укрзализныця вводит для людей с инвалидностью продажу льготных билетов через интернет. Это стало возможным благодаря введению Укрзализныцей совместно с Министерством социальной политики соответствующей опции на сайте https://t.co/jV3qx4O9DF. Подробно https://t.co/3XwEASodqC pic.twitter.com/sFBEVbfwDs — Укрзализныця (@Ukrzaliznytsia) January 17, 2019

Во время оформления льготного билета через интернет информация о удостоверении, которое дает право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности Министерства социальной политики. Также проверяется наличие информации об удостоверении; соответствии фамилии, имени, типу льготы, группы по инвалидности, которые введены пассажиром, информации о удостоверении с Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Минсоцполитики, а также срок действия льготы в удостоверении.

Сообщается, что оформить проездные документы через интернет могут инвалиды Великой Отечественной войны І та II группы, инвалиды Великой Отечественной войны III группы и приравненные к ним лица, инвалиды войны ІІ-ІІІ групп из числа участников боевых действий в период Великой Отечественной войны, которым исполнилось 85 лет и более, инвалиды войны І, II и III группы, инвалиды І, II и III группы. Купить льготные билеты онлайн можно также детям-инвалидам до 6 лет и от 6 до 18 лет.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" в течение 2019 года намерен несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки.

Напомним, "Укрзализныця" 15 января 2019 года возобновила возможность возвращения билетов через интернет.