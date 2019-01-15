ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

УЗ возобновляет возможность возврата билетов через интернет

Новости » Инфраструктура    15.01.2019 - 12:28
УЗ возобновляет возможность возврата билетов через интернет
Иллюстративное фото (facebook.comKravtsov.Evg)

Возврат билетов был приостановлен с 15 декабря 2018 года

"Укрзализныця" сегодня, 15 января 2019 года, возобновит возможность возврата билетов через интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

Как отмечается, сегодня уже с 16:00 УЗ возобновляет операции возврата проездных документов через интернет, которые были приостановлены с 15 декабря 2018 года для предотвращения злоупотреблений в пиковый период.

В УЗ добавили, что такое ограничение помогает предотвращать спекуляции и другие злоупотребления с билетами во время праздников. Как сообщается, большинство билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. По данным УЗ, это свидетельствует о том, что билеты оптом выкупаются для их дальнейшей перепродажи.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.

Как писало РБК-Украина, цены на билеты в пассажирских поездах в Украине с 1 октября 2018 года выросли на 12%.

Местные органы власти задолжали "Укрзализныце" почти 1,5 млрд гривен за 5 лет Порошенко одобрил мораторий на взыскание с УЗ по обязательствам Донецкой железной дороги
Новости Украины Укрзализныцяпоезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь