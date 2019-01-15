УЗ возобновляет возможность возврата билетов через интернет

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Возврат билетов был приостановлен с 15 декабря 2018 года

"Укрзализныця" сегодня, 15 января 2019 года, возобновит возможность возврата билетов через интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

Как отмечается, сегодня уже с 16:00 УЗ возобновляет операции возврата проездных документов через интернет, которые были приостановлены с 15 декабря 2018 года для предотвращения злоупотреблений в пиковый период.

В УЗ добавили, что такое ограничение помогает предотвращать спекуляции и другие злоупотребления с билетами во время праздников. Как сообщается, большинство билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. По данным УЗ, это свидетельствует о том, что билеты оптом выкупаются для их дальнейшей перепродажи.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.

Как писало РБК-Украина, цены на билеты в пассажирских поездах в Украине с 1 октября 2018 года выросли на 12%.