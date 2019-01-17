"Укрзалізниця" запустила продаж онлайн-квитків для людей з інвалідністю

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Сервіс відсьогодні працює у тестовому варіанті

Відсьогодні громадяни пільгових категорій, а саме люди з інвалідністю, зможуть придбати пільгові квитки на поїзди онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Для цього на сайті booking.uz.gov.ua було запроваджено відповідну опцію. На першому етапі нова функція працюватиме в тестовому режимі виключно на сайті, а у подальшому сервіс буде доступний через мобільні додатки.

Як зазначається, Міністерство соціальної політики завершило роботу над формуванням електронної бази людей з інвалідністю, унаслідок чого "Укрзалізниця" отримала можливість запровадити для них продаж квитків не лише в касах, а й онлайн.

Укрзалізниця запроваджує для людей з інвалідністю продаж пільгових квитків через інтернет. Це стало можливим завдяки запровадженню Укрзалізницею спільно з Міністерством соціальної політики відповідної опції на сайті https://t.co/jV3qx4O9DF. Детально https://t.co/3XwEASodqC pic.twitter.com/sFBEVbfwDs — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) January 17, 2019

Під час оформлення пільгового квитка через інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу в Централізованому банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики. Також перевіряється наявність інформації про посвідчення; відповідність прізвища, імені, типу пільги, групи з інвалідності, які введені пасажиром, інформації про посвідчення із Централізованого банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики, а також термін дії пільги в посвідченні.

Повідомляється, що оформити проїзні документи через інтернет можуть інваліди Великої Вітчизняної війни І та ІІ групи, інваліди Великої Вітчизняної війни ІІІ групи та прирівняні до них особи, інваліди війни ІІ-ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни, яким виповнилось 85 років та більше, інваліди війни І, ІІ та ІІІ групи, інваліди І, ІІ та ІІІ групи. Придбати пільгові квитки онлайн також можна дітям-інвалідам до 6 років та від 6 до 18 років.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" протягом 2019 року має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 15 січня 2019 року відновила можливість повернення квитків через інтернет.