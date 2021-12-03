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"Укрзализныця" запустила онлайн заказ групповых билетов

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 18:04
"Укрзализныця" запустила онлайн заказ групповых билетов Фото: групповые билеты на поезд можно заказать онлайн (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця" запустила возможность заказа групповых билетов на поезд через интернет. Это распространяется на группы численностью от 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЗ.

Сообщается, что заказ групповых перевозок уже доступен для пассажиров в бета-версии на портале http://passenger-services.uz.gov.ua/.

Ранее чтобы оформить групповые билеты, нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов. Сначала нужно было заполнить заявление и предварительно зарезервировать вагон, а потом - чтобы произвести оплату услуги.

С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала нужно будет посетить только на финальном этапе получения билетов и уплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат.

Также продолжается разработка еще ряда онлайн заказов: поиск забытых вещей, заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью, а также заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона.

Завершить работу над запуском всех типов онлайн заказов планируется к концу января.

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram.

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