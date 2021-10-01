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УЗ начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram

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Киев, Пятница 01 октября 2021 12:16
УЗ начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram Фото: на все поезда дальнего следования можно купить билет через част-бот (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця" запустила продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram. Купить билет можно через чат-боты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

Сообщается, что с 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.

В чат-боте есть функции:

  • продажи и возврата билетов;
  • заказа питания;
  • расписания движения;
  • информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;
  • онлайн-табло.

Кроме того, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей с 10 октября.

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