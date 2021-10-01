УЗ начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram

"Укрзализныця" запустила продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram. Купить билет можно через чат-боты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

Сообщается, что с 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

расписания движения;

информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;

онлайн-табло.

Кроме того, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.