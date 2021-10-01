УЗ начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram
Фото: на все поезда дальнего следования можно купить билет через част-бот (Виталий Носач/РБК-Украина)
"Укрзализныця" запустила продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram. Купить билет можно через чат-боты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.
Сообщается, что с 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.
В чат-боте есть функции:
- продажи и возврата билетов;
- заказа питания;
- расписания движения;
- информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;
- онлайн-табло.
Кроме того, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей с 10 октября.