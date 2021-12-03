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"Укрзалізниця" запустила онлайн замовлення групових квитків

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 18:04
"Укрзалізниця" запустила онлайн замовлення групових квитків Фото: групові квитки на поїзд можна замовити онлайн (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзалізниця" запустила можливість замовлення групових квитків на поїзд через інтернет. Це поширюється на групи чисельністю від 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЗ.

Повідомляється, що замовлення групових перевезень вже доступне для пасажирів у бета-версії на порталі http://passenger-services.uz.gov.ua/.

Раніше щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів. Спочатку потрібно було заповнити заяву і попередньо зарезервувати вагон, а потім - щоб здійснити оплату послуги.

З 3 грудня оформити заявку і оплатити бронювання можна віддалено на порталі, отримавши прорахунок і сплативши його за реквізитами. Касу вокзалу треба буде відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків і сплати їх повної вартості. У перспективі і цей етап буде переведений у віддалений формат.

Також триває розробка ще ряду онлайн замовлень: пошук забутих речей, замовлення вокзального помічника для маломобільних пасажирів, замовлення спеціального вагона для перевезення людей з інвалідністю, а також замовлення вагона-автомобілевоза і вагона-салону.

Завершити роботу над запуском всіх типів онлайн замовлень планується до кінця січня.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" почала продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram.

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