"Укрзалізниця" запустила онлайн замовлення групових квитків

"Укрзалізниця" запустила можливість замовлення групових квитків на поїзд через інтернет. Це поширюється на групи чисельністю від 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЗ .

Повідомляється, що замовлення групових перевезень вже доступне для пасажирів у бета-версії на порталі http://passenger-services.uz.gov.ua/.

Раніше щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів. Спочатку потрібно було заповнити заяву і попередньо зарезервувати вагон, а потім - щоб здійснити оплату послуги.

З 3 грудня оформити заявку і оплатити бронювання можна віддалено на порталі, отримавши прорахунок і сплативши його за реквізитами. Касу вокзалу треба буде відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків і сплати їх повної вартості. У перспективі і цей етап буде переведений у віддалений формат.

Також триває розробка ще ряду онлайн замовлень: пошук забутих речей, замовлення вокзального помічника для маломобільних пасажирів, замовлення спеціального вагона для перевезення людей з інвалідністю, а також замовлення вагона-автомобілевоза і вагона-салону.

Завершити роботу над запуском всіх типів онлайн замовлень планується до кінця січня.