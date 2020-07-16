"Укрзализныця" запустила 12 пригородных поездов на восточном направлении

16-17 июля начнут курсировать десять поездов, с 20 июля запустят еще два
"Укрзализныця" возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге. Большинство маршрутов стали доступны для проезда с сегодняшнего дня.
Об этом сообщили в Telegram УЗ.
С 16-17 июля будут курсировать 10 пригородных поездов:
С 20 июля - еще два:
Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила работу 38 пригородных поездов на Юго-Западной и Приднепровской железной дороге.
Также сегодня стало известно о продаже билетов на 100% мест в поездах, которые следуют через Киев.