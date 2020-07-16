"Укрзализныця" запустила 12 пригородных поездов на восточном направлении

"Укрзализныця" возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге. Большинство маршрутов стали доступны для проезда с сегодняшнего дня.

Об этом сообщили в Telegram УЗ.

С 16-17 июля будут курсировать 10 пригородных поездов:

№7057 Лозовая - Константиновка;

№6333 Лозовая - Павлоград-1;

№6334 Павлоград-1 - Покровск;

№6331 Покровск - Павлоград-1;

№6332 Павлоград-1 - Лозовая;

№6152 Чаплино - Авдеевка;

№6441 Сватово - Попасная;

№6442 Попасная - Сватово;

№6447 Сватово - Попасная;

№ 6448 Попасная - Сватово.

С 20 июля - еще два:

№6481 Лантратовка - Кондрашевская-Нова (кроме среды)

№6482 Кондрашевская-Нова - Лантратовка (кроме среды).

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила работу 38 пригородных поездов на Юго-Западной и Приднепровской железной дороге.

Также сегодня стало известно о продаже билетов на 100% мест в поездах, которые следуют через Киев.