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"Укрзалізниця" запустила 12 приміських поїздів на східному напрямку

Автор: Роман Калиниченко

16-17 липня почнуть курсувати десять потягів, з 20 липня запустять ще два

"Укрзалізниця" відновила курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці. Більшість маршрутів стали доступні для проїзду з сьогоднішнього дня.

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Про це повідомили в Telegram УЗ.

З 16-17 липня курсуватимуть 10 приміських поїздів:

  • №7057 Лозова - Костянтинівка;
  • №6333 Лозова - Павлоград-1;
  • №6334 Павлоград-1 - Покровськ;
  • №6331 Покровськ - Павлоград-1;
  • №6332 Павлоград-1 - Лозова;
  • №6152 Чаплине - Авдіївка;
  • №6441 Сватове - Попасна;
  • №6442 Попасна - Сватове;
  • №6447 Сватове - Попасна;
  • № 6448 Попасна - Сватове.

З 20 липня - ще два:

  • №6481 Лантратівка - Кіндрашівська-Нова (крім середи);
  • №6482 Кіндрашівська-Нова - Лантратівка (крім середи).

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила роботу 38 приміських поїздів на Південно-Західній та Придніпровській залізниці.

Також сьогодні стало відомо про продаж квитків на 100% місць в потягах, які курсують через Київ.

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