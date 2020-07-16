"Укрзалізниця" запустила 12 приміських поїздів на східному напрямку

16-17 липня почнуть курсувати десять потягів, з 20 липня запустять ще два
"Укрзалізниця" відновила курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці. Більшість маршрутів стали доступні для проїзду з сьогоднішнього дня.
Про це повідомили в Telegram УЗ.
З 16-17 липня курсуватимуть 10 приміських поїздів:
З 20 липня - ще два:
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила роботу 38 приміських поїздів на Південно-Західній та Придніпровській залізниці.
Також сьогодні стало відомо про продаж квитків на 100% місць в потягах, які курсують через Київ.