"Укрзалізниця" запустила 12 приміських поїздів на східному напрямку

"Укрзалізниця" відновила курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці. Більшість маршрутів стали доступні для проїзду з сьогоднішнього дня.

Про це повідомили в Telegram УЗ.

З 16-17 липня курсуватимуть 10 приміських поїздів:

№7057 Лозова - Костянтинівка;

№6333 Лозова - Павлоград-1;

№6334 Павлоград-1 - Покровськ;

№6331 Покровськ - Павлоград-1;

№6332 Павлоград-1 - Лозова;

№6152 Чаплине - Авдіївка;

№6441 Сватове - Попасна;

№6442 Попасна - Сватове;

№6447 Сватове - Попасна;

№ 6448 Попасна - Сватове.

З 20 липня - ще два:

№6481 Лантратівка - Кіндрашівська-Нова (крім середи);

№6482 Кіндрашівська-Нова - Лантратівка (крім середи).

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила роботу 38 приміських поїздів на Південно-Західній та Придніпровській залізниці.

Також сьогодні стало відомо про продаж квитків на 100% місць в потягах, які курсують через Київ.