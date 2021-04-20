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"Укрзализныця" запускает прямой поезд между Кривым Рогом и Одессой

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 11:06
"Укрзализныця" запускает прямой поезд между Кривым Рогом и Одессой Фото: прямой поезд между Кривым Рогом и Одессой начнет курсировать с 27 апреля (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

"Укрзализныця" восстанавливает прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой. Курсировать поезд начнет с 27 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Первый рейс из Кривого Рога запланирован на 27 апреля в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36 на следующий день. В обратном направлении из Одессы поезд отправится 28 апреля в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10.

"В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки - Одесса - Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда №53/54 Днепр - Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки - Кривой Рог они будут отдельным поездом", - пояснили в УЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что на майские праздники УЗ увеличила количество дополнительных поездов. С полным списком дополнительных поездов можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области, несмотря на то, что регион перейдет в "красную" зону карантина.

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Новости Украины Общество Укрзализныця Одесса Кривой Рог поезд
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