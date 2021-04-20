"Укрзализныця" запускает прямой поезд между Кривым Рогом и Одессой

Первый рейс из Кривого Рога запланирован на 27 апреля в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36 на следующий день. В обратном направлении из Одессы поезд отправится 28 апреля в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10.

"В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки - Одесса - Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда №53/54 Днепр - Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки - Кривой Рог они будут отдельным поездом", - пояснили в УЗ.