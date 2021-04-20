"Укрзалізниця" запускає прямий потяг між Кривим Рогом і Одесою
"Укрзалізниця" відновлює пряме залізничне повідомлення між Кривим Рогом і Одесою. Курсувати поїзд почне з 27 квітня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Перший рейс з Кривого Рогу заплановано на 27 квітня о 18:10, прибуття до Одеси о 6:36 на наступний день. У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправиться 28 квітня о 20:20, прибуття в Кривий Ріг о 10:10.
"У перевезенні будуть задіяні до п'яти причіпних купейних вагонів фірмових. На ділянці П'ятихатки - Одеса - П'ятихатки вагони курсують у складі поїзда №53/54 Дніпро - Одеса. Відповідно, на ділянці П'ятихатки - Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом", - пояснили в УЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на травневі свята УЗ збільшила кількість додаткових поїздів. З повним списком додаткових поїздів можна ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" поки що не буде міняти курсування поїздів у Полтавській області, попри те, що регіон перейде в "червону" зону карантину.