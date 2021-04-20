ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укрзалізниця" запускає прямий потяг між Кривим Рогом і Одесою

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 11:06
"Укрзалізниця" запускає прямий потяг між Кривим Рогом і Одесою Фото: прямий потяг між Кривим Рогом і Одесою почне курсувати з 27 квітня (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

"Укрзалізниця" відновлює пряме залізничне повідомлення між Кривим Рогом і Одесою. Курсувати поїзд почне з 27 квітня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Перший рейс з Кривого Рогу заплановано на 27 квітня о 18:10, прибуття до Одеси о 6:36 на наступний день. У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправиться 28 квітня о 20:20, прибуття в Кривий Ріг о 10:10.

"У перевезенні будуть задіяні до п'яти причіпних купейних вагонів фірмових. На ділянці П'ятихатки - Одеса - П'ятихатки вагони курсують у складі поїзда №53/54 Дніпро - Одеса. Відповідно, на ділянці П'ятихатки - Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом", - пояснили в УЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на травневі свята УЗ збільшила кількість додаткових поїздів. З повним списком додаткових поїздів можна ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" поки що не буде міняти курсування поїздів у Полтавській області, попри те, що регіон перейде в "червону" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Укрзалізниця Одеса Кривий Ріг поезд
NEWS
В Україні 8940 нових випадків коронавірусу
В Україні 8940 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"