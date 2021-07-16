"Укрзализныця" запускает две скоростные электрички из Одессы в курортные города

"Укрзализныця" назначила две пары скоростных пригородных поездов из Одессы в Белгород-Днестровский. Они начали курсировать с сегодняшнего дня и будут проходить через курорты области, включая Затоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

"Время в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах в этом же сообщении и автобусных маршрутов", - отметили железнодорожники.

Кроме того, график движения электричек был разработан с учетом возможности пересадки на станции Одесса-Главная на поезда дальнего следования до Киева и других крупных городов.

С сегодняшнего дня, 16 июля, по маршруту Одесса - Белогрод-Днесровский будут курсировать следующие поезда: