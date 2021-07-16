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"Укрзализныця" запускает две скоростные электрички из Одессы в курортные города

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Киев, Пятница 16 июля 2021 21:47
"Укрзализныця" запускает две скоростные электрички из Одессы в курортные города Фото: УЗ назначила две электрички из Одессы в курортные города (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзализныця" назначила две пары скоростных пригородных поездов из Одессы в Белгород-Днестровский. Они начали курсировать с сегодняшнего дня и будут проходить через курорты области, включая Затоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Время в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах в этом же сообщении и автобусных маршрутов", - отметили железнодорожники.

Кроме того, график движения электричек был разработан с учетом возможности пересадки на станции Одесса-Главная на поезда дальнего следования до Киева и других крупных городов.

С сегодняшнего дня, 16 июля, по маршруту Одесса - Белогрод-Днесровский будут курсировать следующие поезда:

  • № 7012/7011 - отправляется из Одессы в 9:59 и прибывает в Белгород-Днестровский в 11:46;
  • № 7022/7021 - отправляется из Белгород-Днестровского в 12:45 и прибывает в Одессу в 14:38;
  • № 7014/7013 - отправляется со станции Одесса в 15:14 и прибывает в Белгород-Днестровский в 17:05;
  • № 7024/7023 отправляется из Белгород-Днестровского в 18:01 и прибывает в Одессу в 19:55.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Геническ. Он начнет курсировать с 17 июля.

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Укрзализныця Одесса курорт
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