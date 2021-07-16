"Укрзалізниця" запускає дві швидкісні електрички з Одеси в курортні міста

"Укрзалізниця" призначила дві пари швидкісних приміських поїздів з Одеси в Білгород-Дністровський. Вони почали курсувати відсьогодні і будуть проходити через курорти області, включаючи Затоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

"Час у дорозі становить від 1:47 до 1:54, що швидше, ніж в інших приміських поїздах в цьому ж сполученні і автобусних маршрутів", - зазначили залізничники.

Крім того, графік руху електричок був розроблений з урахуванням можливості пересадки на станції Одеса-Головна на поїзди далекого прямування до Києва та інших великих міст.

Відсьогодні, 16 липня, за маршрутом Одеса - Білогрод-Днесрівський курсуватимуть наступні поїзди: