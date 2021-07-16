"Укрзализныця" возобновляет движение двух электричек в Донецкой и Луганской областях

"Укрзализныця" восстанавливает движение еще двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской областях. Они начнут курсировать с 19 и 25 июля. Опубликован график и расписание электричек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу железной дороги .

В УЗ отметили, что курсирование пригородного поезда № 6107/6106 Волноваха - Мариуполь - Волноваха возобновляется с 19 июля.

Из Волновахи электричка будет отправляться в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. В обратный путь она отправится в 14:40 и прибудет на конченую станцию в 16:35.

"Этот поезд будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям", - подчеркнули железнодорожники.

Пригородный поезд № 6443/6444 Сватово - Попасная - Сватово начнет курсировать с 25 июля. Он будет ходить ежедневно.

Из Сватово электричка будет отправляться в 09:40 и прибывать в Попасную в 13:10. В обратный рейс она отправится в 13:20 и на конечную станцию ​​прибудет в 17:22.

Поезд будет проходить через станции Кабанье, Кременное, Рубежное, Лисичанск.

При этом на станции Лисичанск с электрички № 6444 Попасная - Сватово можно пересесть на поезд № 138 "Максим Яровец" и добраться в Харьков, Полтаву, Миргород, Киев или Винницу. Из Лисичанска он отправляется в 15:10.