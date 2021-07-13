"Укрзализныця" запускает еще один курортный поезд в Геническ

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Геническ. Он начнет курсировать с 17 июля и будет выходить рано утром и прибывать в курортный город в обед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Региональный экспресс №729/730 Харьков - Геническ начнет курсировать с 17 июля.

Из Харькова поезд будет отправляться в 06:29 и прибывать в Геническ в 13:26.

Обратно экспресс будет выходить в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.