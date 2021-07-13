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"Укрзализныця" запускает еще один курортный поезд в Геническ

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Киев, Вторник 13 июля 2021 18:23
"Укрзализныця" запускает еще один курортный поезд в Геническ Фото: УЗ назначила дополнительный поезд в Геничевск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Геническ. Он начнет курсировать с 17 июля и будет выходить рано утром и прибывать в курортный город в обед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Региональный экспресс №729/730 Харьков - Геническ начнет курсировать с 17 июля.

Из Харькова поезд будет отправляться в 06:29 и прибывать в Геническ в 13:26.

Обратно экспресс будет выходить в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования поезда №131/132 Житомир-Одесса. Дополнительные рейсы начнут отправляться с 18 июля.

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Укрзализныця Геническ
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