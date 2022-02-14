"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев-Херсон: расписание

"Укрзализныця" с 3 марта запускает дополнительный состав по направлению Киев - Херсон. В результате ночной поезд 52/51 начнет курсировать ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
"Экспресс №751/752 Киев - Херсон будет курсировать вместе с поездом №52/51 Киев - Херсон", - говорится в сообщении УЗ
Расписание экспресса 751/752 Киев - Херсон:
Расписание поезда 52/51 Херсон - Киев:
Напомним, УЗ с 28 февраля запускает новый поезд №802/801 направлением Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя.
Отметим, ранее стало известно, что УЗ запустила поезд, который соединит две восточные области Украины.