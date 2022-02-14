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"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев-Херсон: расписание

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзализныця" с 3 марта запускает дополнительный состав по направлению Киев - Херсон. В результате ночной поезд 52/51 начнет курсировать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Экспресс №751/752 Киев - Херсон будет курсировать вместе с поездом №52/51 Киев - Херсон", - говорится в сообщении УЗ

График движения поездов

Расписание экспресса 751/752 Киев - Херсон:

  • отправление из Киева в 23:40;
  • прибытие в Херсон - 07:37;
  • отправление из Киева в 14:15;
  • прибытие в Херсон - 22:27.

Расписание поезда 52/51 Херсон - Киев:

  • отправление из Херсона в 23:13;
  • прибытие в Киев - 07:04;
  • отправление из Херсона в 09:13;
  • прибытие в Киев - 17:05.

Напомним, УЗ с 28 февраля запускает новый поезд №802/801 направлением Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя.

Отметим, ранее стало известно, что УЗ запустила поезд, который соединит две восточные области Украины.

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КиевУкрзализныцяХерсон