"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Херсон: розклад

"Укрзалізниця" з 3 березня запускає додатковий склад за напрямком Київ - Херсон. В результаті нічний поїзд 52/51 почне курсувати щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр УЗ.
"Експрес № 751/752 Київ-Херсон курсуватиме разом з поїздом №52/51 Київ-Херсон", - йдеться в повідомленні УЗ
Розклад експреса 751/752 Київ - Херсон:
Розклад поїзда 52/51 Херсон - Київ:
Нагадаємо, УЗ з 28 лютого запускає новий поїзд № 802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия.
Зазначимо, раніше стало відомо, що УЗ запустила поїзд, який з'єднає дві східні області України.