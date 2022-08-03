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Укрзализныця временно отменит ряд рейсов в один из городов Венгрии: в чем причина

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Среда 03 августа 2022 14:25
Укрзализныця временно отменит ряд рейсов в один из городов Венгрии: в чем причина Фото: Укрзализныця временно отменила рейсы в один из городов Венгрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ремонтных работ на венгерской железной дороге, Укрзализныця временно отменит ряд рейсов в город Чоп.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Ремонтные работы на венгерской железной дороге продлятся с 15 по 17 августа. Вследствие этого Укрзализныця временно отменит рейсы:

  • №32526 и №32518 Захонь - Чоп (отправление в 18:37 и 20:41 соответственно);
  • №32523 и №32511 Чоп - Захонь (отправление в 20:25 и 22:29 соответственно).

"Поезда на Будапешт и Вену, а также остальные рейсы Чоп - Захонь будут курсировать в эти же даты без изменений", - пишет пресс-служба Укрзализныци.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев-Ясиня.

Также недавно было назначена дополнительная электричка из Киева в Нежин . Она будет ходить по будням.

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Укрзализныця
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