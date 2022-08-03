Укрзалізниця тимчасово скасує низку рейсів до одного з міст Угорщини: в чому причина
Внаслідок ремонтних робіт на угорській залізниці, Укрзалізниця тимчасово скасує низку рейсів до міста Чоп.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
Ремонтні роботи на угорській залізниці триватимуть з 15 по 17 серпня. Внаслідок цього Укрзалізниця тимчасово скасує рейси:
- №32526 та №32518 Захонь - Чоп (відправлення о 18:37 та 20:41 відповідно);
- №32523 та №32511 Чоп - Захонь (відправлення о 20:25 та 22:29 відповідно).
"Поїзди на Будапешт і Відень, а також решта рейсів Чоп - Захонь курсуватимуть у ці ж дати без змін", - пише пресслужба Укрзалізниці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №55/56 сполученням Київ - Ясіня.
Також нещодавно було призначено додаткову електричку з Києва до Ніжина . Вона буде ходити по буднях.
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