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"Укрзализныця" возобновляет движение: какие области готовы к запуску поездов

Новости » Общество     28.05.2020 - 10:20
"Укрзализныця" возобновляет движение: какие области готовы к запуску поездов
Фото: прибытие поезда (РБК-Украина)

Черновицкая и Закарпатская области пока не позволили возобновление движения

К запуску пассажирского сообщения готовы 42 поезда, но количество их может быть увеличено. Решение о возобновлении сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Пассажирское сообщение возобновят в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Черновицкая и Закарпатская области не позволили возобновления движения.

А в Тернопольской и Хмельницкой областях запустят только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.

Как отметил Криклий, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимают решение о возобновлении сообщения

Напомним, сейчас открыта продажа билетов на поезда по 24 направлениям.

Со вчерашнего дня "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных касс.

Отметим, что поезда будут полупустые, а все пассажиры будут в масках и респираторах.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Укрзализныцяжелезная дорога
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