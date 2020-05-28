"Укрзалізниця" відновлює рух: які області готові до запуску потягів

Фото: прибуття потяга (РБК-Україна)

Поки Чернівецька та Закарпатська області не дозволили відновлення руху

До запуску пасажирського сполучення готові 42 поїзди, але кількість їм може бути збільшена. Рішення про відновлення сполучення прийняли в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Пасажирське сполучення відновлять у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Чернівецька та Закарпатська області не дозволили відновлення руху.

А в Тернопільській та Хмельницькій областях запустять тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня.

Як зазначив Криклій, обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймають рішення щодо відновлення сполучення.

Нагадаємо, наразі відкритий продаж білетів на потяги за 24 напрямками.

З вчорашнього дня "Укрзалізниця" відновила роботу залізничних кас.

Зазначимо, що потяги будуть напівпорожні, а всі пасажири будуть в масках та респіраторах.

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Автор: Анастасия Рокитна