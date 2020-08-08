"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

Накануне Луцк и Тернополь попал в "зеленую" зону карантина
"Укрзализныця" возобновила продажу билетов остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. С 10 августа также будет восстановлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Как отметили в "Укрзализныце", такое решение связано с ослаблением карантинных ограничений в связи с тем, что Луцк и Тернополь были определены в "зеленую" зону карантина.
В частности, с 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:
"С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - добавили в УЗ.
Напомним, в понедельник, 3 августа, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на поезда в Луцк и Тернополь, так как эти города попали в "красную" зону карантина.
В пятницу, 7 августа, Тернополь и Луцк исключили из "красной" зоны карантина.