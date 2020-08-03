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УЗ закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Украина, Понедельник 03 августа 2020 15:32
УЗ закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь
Фото: УЗ (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Пассажирам вернут деньги

"Укрзализныця" прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования к станциям Луцк и Тернополь. Города попали в "красную зону" в соответствии с адаптивным карантином.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для поездов: №41 / 42 Днепр-Трускавец, №98 / 97 Ковель-Киев, №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка, №12 / 11 Одесса-Львов, №81 / 82 Киев-Ужгород, №49 / 50 Киев -Трускавец, №136 / 135 Черновцы-Одесса, №108 / 107 Одесса-Ужгород, №110 / 109 Львов-Херсон, №86 / 85 Львов-Новоалексеевка, №715 / 716 Киев-Львов.

Пассажирам этих поездов предложили компенсацию полной стоимости билетов.

Напомним, Центральная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поделила Украину на четыре карантинные зоны; в "красную" попали Луцк и Тернополь.

Отметим, что новые правила карантина вступают в силу 3 августа.

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