Луцк и Тернополь выведут из "красной зоны" с завтрашнего дня

Фото: Луцк и Тернополь смогут ослабить карантин (РБК-Украина)

На следующей неделе будет пересмотр критериев классификации зон

С 8 августа Луцк и Тернополь будут выведены из "красной зоны" карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в Кабинете министров.

По словам собеседника, Кицманский район Черновицкой области останется в "красной зоне".

Кроме того, в следующий понедельник по инициативе Министерства здравоохранения должны быть внесены изменения в критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.

После этого во вторник, 11 августа, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС примет новые решения по регионам Украины в соответствии с новыми критериями.

Напомним, сегодня Центр общественного здоровья при Минздраве обновил карту карантинных зон, согласно которой Луцк и Тернополь покинули "красную зону".

Однако через несколько часов вернули прежнюю карту, а на сайте министерства появился релиз о том, что та информация была недостоверной.

В комментарии "Громадському" Минздрав сообщил, что карта обновилась автоматически при загрузке новых данных, которые не были утверждены.

При этом ранее министр Максим Степанов заявлял, что при внесении того или иного региона в определенных список карантинных зон отсутствует человеческий фактор.