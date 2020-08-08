"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів в Луцьку і Тернополі

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі. З 10 серпня також буде відновлена ​​зупинка всіх приміських поїздів в цих містах.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Як відзначили в "Укрзалізниці", таке рішення пов'язане з ослабленням карантинних обмежень в зв'язку з тим, що Луцьк і Тернопіль були визначені в "зелену" зону карантину.

Зокрема, з 8 серпня відновили зупинку на станціях такі поїзди:

№41 / 42 сполученням Дніпро-Трускавець;

№98 / 97 Ковель-Київ;

№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка;

№12 / 11 Одеса-Львів;

№81 / 82 Київ-Ужгород;

№ 49/50 Київ-Трускавець;

№136 / 135 Чернівці-Одеса;

№108 / 107 Одеса-Ужгород;

№110 / 109 Львів-Херсон;

№86 / 85 Львів-Новоолексіївка;

№715 / 716 Київ-Львів.

"З 10 серпня буде відновлено зупинку всіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк і Тернопіль", - додали в УЗ.

Нагадаємо, в понеділок, 3 серпня, "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на поїзди в Луцьк і Тернопіль, так як ці міста потрапили в "червону" зону карантину.

У п'ятницю, 7 серпня, Тернопіль та Луцьк виключили з "червоної" зони карантину.