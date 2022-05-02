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Укрзализныця: войска РФ ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине

Фото: последствия российкого обстрела вокзала в Краматорске (facebook.com/CherkasyCHODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты ежедневно совершают обстрелы и наносят удары по железнодорожным объектам в Украине, разрушают станции и рельсы, рассказал глава Укрзализныци Александр Камышин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Камышина, в настоящее время легче перечислить станции, которые не попали под вражеские обстрелы, чем пострадавшие от ударов рашистов.

"Каждый день у нас перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть, здания", - говорит глава УЗ.

Камышин также отметил, что несмотря на многочисленные атаки захватчиков по железнодорожной инфраструктуре Укрзализныця продолжает работу, и поезда курсируют.

Среди наиболее пострадавших об вражеских обстрелов он назвал Донецкую и ЮЖД.

Ранее в Генштабе ВСУ объяснили удары РФ по железной дороге намерением оккупантов разрушить пути снабжения помощи.

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