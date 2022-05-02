Укрзализныця: войска РФ ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине

Российские оккупанты ежедневно совершают обстрелы и наносят удары по железнодорожным объектам в Украине, разрушают станции и рельсы, рассказал глава Укрзализныци Александр Камышин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире всеукраинского телемарафона.
По словам Камышина, в настоящее время легче перечислить станции, которые не попали под вражеские обстрелы, чем пострадавшие от ударов рашистов.
"Каждый день у нас перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть, здания", - говорит глава УЗ.
Камышин также отметил, что несмотря на многочисленные атаки захватчиков по железнодорожной инфраструктуре Укрзализныця продолжает работу, и поезда курсируют.
Среди наиболее пострадавших об вражеских обстрелов он назвал Донецкую и ЮЖД.
Ранее в Генштабе ВСУ объяснили удары РФ по железной дороге намерением оккупантов разрушить пути снабжения помощи.
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