Генштаб объяснил удары РФ по железной дороге: хотят разрушить пути снабжения помощи
В Генштабе обнародовали оперативную информацию по состоянию на 18.00 25.04.2022 по российскому вторжению. Там объяснили, почему РФ наносит ракетные удары по железной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути снабжения военно-технической помощи от стран-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.
Напомним, утром 25 апреля российские оккупанты атаковали западные и центральные регионы Украины. В частности, под ракетные удары попали Винницкая, Львовская и Ровненькая области.
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