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Укрзалізниця: війська РФ щодня обстрілюють залізничні об'єкти в Україні

Фото: наслідки російського обстрілу вокзалу в Краматорську (facebook.com/CherkasyCHODA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти щодня здійснюють обстріли та завдають ударів по залізничних об'єктах в Україні, руйнують станції та рейки, розповів глава Укрзалізниці Олександр Камишин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За словами Камишина, нині легше перерахувати станції, які не потрапили під ворожі обстріли, ніж постраждалі від ударів рашистів.

"Кожен день у нас перебита інфраструктура, шляхи, мости, контактна мережа, будівлі", - говорить глава УЗ.

Камишин також зазначив, що попри численні атаки загарбників по залізничній інфраструктурі Укрзалізниця продовжує роботу, і поїзди курсують.

Серед найбільш постраждалих від ворожих обстрілів він назвав Донецьку та Південну залізниці.

Раніше в Генштабі ЗСУ пояснили удари РФ по залізниці наміром окупантів зруйнувати шляхи постачання допомоги.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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УкрзалізницяВійна Росії проти України