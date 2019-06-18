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"Укрзализныця" закрепила в стратегии планы по ж/д сообщению с ОРДЛО

Новости » Экономика    18.06.2019 - 13:46
"Укрзализныця" закрепила в стратегии планы по ж/д сообщению с ОРДЛО
Фото: железнодорожная станция (РБК-Украина)

Документ содержит расчеты на случай прекращения торговой блокады

Кабинет министров Украины на заседании 12 июня утвердил стратегию АО "Укрзализныця" на 2019-2023 гг. Проект документа есть в распоряжении РБК-Украина.

Стратегия среди прочего содержит п. 2.3.3. о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с некоторыми территориями Луганской и Донецкой областей.

"Учтена возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями в случае открытия сообщения с некоторыми территориями Луганской и Донецкой областей при реализации стратегии", - говорится в документы.

Согласно расчетам, объем перевозки грузов в 2021 году по сравнению с 2016 годом (последний год перевозок после запрета, вступившего в силу в марте 2017 года), вырастет: уголь - на 40%; железная руда - 30%; черные металлы - на  15%.

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

В Администрации президента Владимира Зеленского объяснили, что снять блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации.

Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной личной встрече Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныцяДонбасс
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