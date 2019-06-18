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"Укрзалізниця" закріпила в стратегії плани щодо залізничного сполучення з ОРДЛО

Новини » Економіка    18.06.2019 - 13:46
"Укрзалізниця" закріпила в стратегії плани щодо залізничного сполучення з ОРДЛО
Фото: залізнична станція (РБК-Україна)

Документ містить розрахунки на випадок припинення торговельної блокади

Кабінет міністрів України на засіданні 12 червня затвердив стратегію АТ "Укрзалізниця" на 2019-2023 рр. Проект документа є у розпорядженні РБК-Україна.

Стратегія серед іншого містить п. 2.3.3. про можливе відновлення залізничного сполучення з деякими територіями Луганської та Донецької областей.

"Врахована можливість відновлення залізничного сполучення з Донецькою і Луганською областями у разі відкриття повідомлення з деякими територіями Луганської та Донецької областей при реалізації стратегії", - йдеться в документи.

Згідно з розрахунками, обсяг перевезення вантажів у 2021 році порівняно з 2016 роком (останній рік перевезень після заборони, яка набрала чинності в березні 2017 року), зросте: вугілля - на 40%; залізна руда - 30%; чорні метали - на 15%.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

В Адміністрації президента Володимира Зеленського пояснили, що зняти блокаду з окремих районів Донецької та Луганської областей можливо тільки після скасування рублевої зони і псевдонаціоналізації.

Зеленський розповів, про що скаже Путіну при можливій особистій зустрічі Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню
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