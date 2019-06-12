ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" на 2019-2023

Новости » Политика    12.06.2019 - 14:36
Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" на 2019-2023
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стратегия подготовит "Укрзализныцю" к появлению частных перевозчиков

На заседании 12 июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию акционерного общества "Укрзализныця" на 2019 - 2023 годов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В стратегии прописаны подходы, с помощью которых в течении следующих лет должна осуществляться системная структурная реформа "Укрзализныци". Стратегия сосредоточена на подготовке "Укрзализныци" к конкуренции с частным сектором.

В частности, документ предусматривает создание благоприятных условий для качественных и количественных требований государства к железнодорожным перевозкам. Он также будет способствовать удержанию прочной финансовой стабильности компании, обеспечению безопасности перевозок и ряда других требований.

 

Напомним, ранее глава  Государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина заявила, что новый подход к формированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки должен обсуждаться при максимальном привлечении представителей всех отраслей, пользующихся услугами "Укрзализныци" (УЗ) для транспортировки грузов. 

Кроме того, в январе 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал "Укрзализныцю" монополистом. По результатам исследования было установлено доминирующее положение УЗ с долей 100% на рынках: предоставление в пользование инфраструктуры железнодорожного транспорта; предоставление услуг магистральных грузовых локомотивов; перевозка грузов железнодорожным транспортом.

Кабмин изменил условия ПСО на рынке электроэнергии Кабмин одобрил проведение аукционов по продаже электроэнергии
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь