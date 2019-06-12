Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" на 2019-2023

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стратегия подготовит "Укрзализныцю" к появлению частных перевозчиков

На заседании 12 июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию акционерного общества "Укрзализныця" на 2019 - 2023 годов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В стратегии прописаны подходы, с помощью которых в течении следующих лет должна осуществляться системная структурная реформа "Укрзализныци". Стратегия сосредоточена на подготовке "Укрзализныци" к конкуренции с частным сектором.

В частности, документ предусматривает создание благоприятных условий для качественных и количественных требований государства к железнодорожным перевозкам. Он также будет способствовать удержанию прочной финансовой стабильности компании, обеспечению безопасности перевозок и ряда других требований.

Напомним, ранее глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина заявила, что новый подход к формированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки должен обсуждаться при максимальном привлечении представителей всех отраслей, пользующихся услугами "Укрзализныци" (УЗ) для транспортировки грузов.

Кроме того, в январе 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал "Укрзализныцю" монополистом. По результатам исследования было установлено доминирующее положение УЗ с долей 100% на рынках: предоставление в пользование инфраструктуры железнодорожного транспорта; предоставление услуг магистральных грузовых локомотивов; перевозка грузов железнодорожным транспортом.