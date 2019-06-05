ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе

Фото: Леонид Кучма (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представители ТКГ договорились разработать механизм пошагового прекращения огня

Представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Об этом по итогам заседания сообщил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает "Громадське".

По его словам, рабочая группа по вопросам безопасности до 19 июня должна разработать новый механизм. Стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской. В течение семи дней на этом участке должен наступить режим тишины.

Кроме того, Кучма рассказал, что на заседании поднимались вопросы военнопленных, в частности моряков, которых РФ незаконно задержала в ноябре 2018 года.

Также группа по гуманитарным вопросам обсуждала вопрос восстановления водоснабжения.

Напомним, в среду, 5 июня, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Главным вопросом встречи было освобождение пленных, а также вопросы безопасности.

Президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал Кучму авторитетным и опытным деятелем. Однако, Песков добавил, в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Зеленского.

Отметим, Украина в ТКГ инициирует новое перемирие на Донбассе. Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы. По его словам, президент Украины дал ему полномочия принимать реальные решения.