UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця за сутки эвакуировала из Донецкой области почти 14 тысяч человек

Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

В течение 5 апреля Укрзализныця помогла эвакуировать из Донецкой области 13 900 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци в Facebook.

Из Краматорска четырьмя рейсами вывезли 4 500 пассажиров, из Славянска - 3 900, из Покровска - 5 500. Также из Лозовой Харьковской области было вывезено 1 500 человек.

"А еще отправили 239 мариупольцев из Запорожья и 120 жителей Луганской области из Днепра в безопасные регионы Подолья, Галичины и Закарпатья", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце также отметили, что поездные бригады делают все, чтобы продолжать эвакуационный процесс. Компания также призывает, прежде всего, жителей Донбасса пользоваться случаем, чтобы обезопасить свои семьи.

Напомним, Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 6 апреля.

Ранее Ирина Верещук заявила о том, что колонна, которая должна была эвакуировать мариупольцев, вернулась после блокирования в Мангуше Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяэвакуация